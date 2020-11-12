التعليم: لا أحد يملك فصل الطالبات بسبب الحجاب.. وارتداؤه ليس إجباريا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سار بصورة منتظمة وطبيعية في الأربعة أسابيع الأولى من بدء الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم متميز وعالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية بمختلف المراحل، موضحاً أن ارتداء الحجاب ليس إجباريًا على الفتيات والطالبات بمختلف الصفوف الدراسية داخل المدارس.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة ستقوم بالتحقيق فى جميع شكاوى أولياء الأمور الخاصة بقيام العديد من مديري المدارس، بإجبار بعض الفتيات على ارتداء الحجاب وتهديدهم بالفصل، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتدخل في حجاب الفتيات والطالبات بالمدارس، لأنه حرية شخصية، مشددًا على أنه ليس من حق إدارة المدرسة التدخل فيه أو إجبار الطالبات والفتيات على ارتدائه أو تهديدهم بالفصل، ولكن المدرسة من حقها أن تلزم الطالبات بارتداء الزي المدرسي الذي نظمته القرارات الوزارية.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه على الجميع بمنظومة التربية والتعليم أن يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها أهداف عديدة من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وأوضح وزير التعليم، أن قرار الزي المدرسي لم يُشر إلى الحجاب كجزء من يونيفورم المدرسة، والوزارة لن ولم تسمح بإجبار الطالبات على ارتدائه، لافتا إلى أن نسبة حضور الطلاب والطالبات في المدارس مرتفع للغاية، وذلك حرصا من التلاميذ على حضور الحصص الدراسية بالمدارس، مؤكداً أنه لن ولم يسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى.

ونوها وزير التعليم، إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، مشدداً على جميع المعلمين والطلاب بالألتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على أرواحهم.