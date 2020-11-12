رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يؤكد نجاح الدورة الـ36 رغم كورونا

أكد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، نجاح الدورة الـ36، رغم التحديات المالية، ووباء كورونا العالمي.

ووجه "أباظة" الشكر في كلمته بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على دعمها للمهرجان، رغم تغيبها عن الحفل، وإنابتها للدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، بدلا منها.

كما استعرض "أباظة"، فعاليات المهرجان التي أقيمت على مدار هذه الدورة، وشكر الفنانة إلهام شاهين، لحرصها الدائم على حضور فعاليات دورات المهرجان باستمرار.

وتغيبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسكندرية، عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي المقام حاليا، وأنابت الوزيرة، الدكتور خالد عبدالجليل، لحضور الحفل المقام حاليا في أحد الفنادق الخاصة الكبرى، والذي تقدمه الفنانة نورهان.

نشرت "الوطن"، القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 والتي أقيمت على مدار أسبوع في عروس البحر المتوسط.

وصل منذ قليل، الفنان صلاح عبدالله والفنانة كارول سماحة، متأخران عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي انطلق قبل وصولهما بدقائق، داخل أحد فنادق الإسكندرية.

وحرص "عبدالله"، على ارتداء الكمامة الطبية، كإجراء احترازي في مواجهة وباء "كورونا" المستجد، كما حرص عدد من الفنانين على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وعلى جانب آخر، كان الفنان الكبير صلاح عبدالله، أشاد بجهود إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، في خروج الدورة 36 بشكل مشرف، رغم تحديات وباء كورونا.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الدورة كانت مكتملة فيما يخص إقامة الفعاليات من ندوات وعروض أفلام بحضور الجمهور، مع الالتزام بإجراءات التباعد وكل الإجراءات الاحترازية داخل دور العرض السينمائي.

وأضاف أن عدم إقامة حفل الافتتاح بسبب أجواء الطقس ربما هو ما افتقدته هذه الدورة، ولكن هناك آمال كبيرة في إقامة حفل الختام، اليوم الخميس، حال استقرار الأوضاع الجوية.

وأبدى عبدالله استمتاعه بأجواء هذه الدورة، والتي التقي خلالها بعدد من أساتذته وزملائه داخل الوسط الفني، حيث اعتبر تكريمه في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي شرف كبير.