سوق العبور عن سعر الطماطم: اختلاف العروة.. 25 يوما وتعود للثمن القديم

قال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، إن في كل عام من التوقيت ذاته، توجد مشكلات في توفير الطماطم والليمون بالأسواق، وذلك لوجود اختلاف بين العروة الصيفية والشتوية، حيث انتهت العروة الصيفية، وبدأت العروة الشتوية، لعدد من المحاصيل الزراعية.

وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك الفترة التي يعاني منها البعض من زيادة أسعار الطماطم، جاء بسبب مرور الطماطم بفترة مؤقتة، لن تتجاوز الـ25 يوم من زيادة الأسعار.

ويتم بيع الطماطم حاليا كجملة بـ10 جنيهات كأعلى جودة، موضحا أن وزارة التموين تضخ كميات كبرى من الطماطم بسعر التكلفة الفعلية، فيما تقوم الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بعمل استقرار في السلع الغذائية وكل السلع الأخرى.

وأكد أن هناك إغراق في محصول البطاطس خلال الفترة الحالية، وحينما يحدث انخفاض متدني في أسعار السلعة يعزف المزارع عن زراعة المنتج الرخيص، ويعوضه بالتجارة وزراعة محاصيل أخرى، وهي الأزمة التي قد يقوم بها البعض، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أزمة في محصول الطماطم ولكنها فترة مؤقته ستستمر لمدة 25 يوم، وستبدأ البشائر الخاصة بالعروة الشتوية للطماطم من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وتابع: "عندنا آلية محترمة وفيه جهات بتشتغل بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وعايزين مزيد من الإرشاد الزراعي والثقافة الزراعية، وعندنا ورش عمل في وززارة الزراعة تعمل بشكل أكثر حرفية وتنظيما في كافة المحاصيل".