كرم النجار عن محمود عبدالعزيز: مهاراته وملكاته ظهرت منذ كان طالبا

قال السيناريست والكاتب كرم النجار، إنه عرف الفنان محمود عبدالعزيز، عندما كان زميلا لأخيه في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكان دائما يحكي له عن "عبدالعزيز"، بخفة ظله التي انبهر بها كل زملائه الطلاب في الكلية.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه التقى "عبدالعزيز" لأول مرة، عندما كان يدرس هو بكلية الحقوق في الصف الرابع، وحينها أعطاه سيناريست لمسرحية "القناع"، وتم البدء في العمل عليها، وأبهره تفاعل وعمل الفنان فيها: "مش معقول طالب عنده كل الملكات والقدرات دي كلها"، موضحا أن وبعد الانتهاء من المسرحية وعرضها، لم تنجح بشكل كبير، لكن نجح فيها الفنان الراحل، ليأتي بعدها إلى القاهرة للعمل.

وأكد أن محمود عبدالعزيز، كان شخصية مختلفة عما يظهر عليه في الشاشة، حيث كان مملوء بمختلف الأدوار والشخصيات المتعددة، وكان دائما يستطيع تغيير شخصيته بشكل غريب وسريع: "مكنتش عارف أزاي بيعمل كده".

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، والذي غادر دنيانا في 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي بإحياء ذكراه عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت شلبي، عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

وتابعت: "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".