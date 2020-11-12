بوسي شلبي في ذكرى رحيل محمود عبدالعزيز: كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك

4 أعوام مرت على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".

وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".

وطالبت بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، قراءة الفاتحة على روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز في ذكراه الرابعة.

بداية محمود عبدالعزيز في السينما كانت في سبعينات القرن الماضي من خلال فيلم "الحفيد"، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، إخراج عاطف سالم.

ومن أشهر أفلام محمود عبدالعزيز، "الساحر، الكيت كات، البنات عايزة ايه، زيارة السيد الرئيس، البحر بيضحك ليه، الجنتل، سوق المتعة، هارمونيكا".

قدم مع الفنان نور الشريف عددا من الأفلام منها "الحفيدج، العار، جري الوحوش، الصعاليك".

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها محمود عبدالعزيز "رأفت الهجان، محمود المصري، راس الغول، جبل الحلال".