بوسي شلبي في ذكرى رحيل محمود عبدالعزيز: كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك

بوسي شلبي في ذكرى رحيل محمود عبدالعزيز: كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك
كتب:
هبة أمين
12:42 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز
4 أعوام مرت على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".
وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".
وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".
وطالبت بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، قراءة الفاتحة على روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز في ذكراه الرابعة.
بداية محمود عبدالعزيز في السينما كانت في سبعينات القرن الماضي من خلال فيلم "الحفيد"، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، إخراج عاطف سالم.
ومن أشهر أفلام محمود عبدالعزيز، "الساحر، الكيت كات، البنات عايزة ايه، زيارة السيد الرئيس، البحر بيضحك ليه، الجنتل، سوق المتعة، هارمونيكا".
قدم مع الفنان نور الشريف عددا من الأفلام منها "الحفيدج، العار، جري الوحوش، الصعاليك".
ومن الأعمال الدرامية التي قدمها محمود عبدالعزيز "رأفت الهجان، محمود المصري، راس الغول، جبل الحلال".