ليلى علوي تحيي ذكرى محمود عبدالعزيز: "ممثل صعب تكراره أو تقليده"

أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، ونشرت "ليلى" عبر حسابها الخاص بـ"فيس بوك"، صور لعدد من مشاهد الأفلام التي جمعتهما.

وعلقت الفنانة ليلى علوي قائلة: "ممثل صعب تكراره أو تقليده، قادر على التماهي مع أي وكل شخصية بيقوم بيها.. صعب تصدق إن كوميديان السادة الرجال وسيداتي آنساتي والكيف والشقة من حق الزوجة العظيم، هو نفس صاحب الدراما الموجعة في البريء أو العار أو التحفة الخالدة رأفت الهجان، جزء كبير من تاريخ مصر هو فنانيها وهو مكانش فنان عادي، هو كان فعلًا تاريخ ماشي على رجلين.. قدم كل الألوان، وأثر في كل فئات الجمهور، وساب كنز من الأعمال اللي هانفضل كل مانشوفها، نفتكره ونترحم عليه، ونفتكر قد ايه كنا بنحبه وبنحترمه، كل الدعوات بالراحة والرحمة للساحر محمود عبدالعزيز في ذكرى رحيله الرابعة".

وكانت أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الإعلامية بوسي شلبي، حرصت على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام"، وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".

وطالبت بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، قراءة الفاتحة على روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز في ذكراه الرابعة.