ليلى علوي تحيي ذكرى محمود عبدالعزيز: "ممثل صعب تكراره أو تقليده"
كتب:
حاتم سعيد حسن
06:51 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
ليلى علوي ومحمود عبد العزيز
أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، ونشرت "ليلى" عبر حسابها الخاص بـ"فيس بوك"، صور لعدد من مشاهد الأفلام التي جمعتهما.
وعلقت الفنانة ليلى علوي قائلة: "ممثل صعب تكراره أو تقليده، قادر على التماهي مع أي وكل شخصية بيقوم بيها.. صعب تصدق إن كوميديان السادة الرجال وسيداتي آنساتي والكيف والشقة من حق الزوجة العظيم، هو نفس صاحب الدراما الموجعة في البريء أو العار أو التحفة الخالدة رأفت الهجان، جزء كبير من تاريخ مصر هو فنانيها وهو مكانش فنان عادي، هو كان فعلًا تاريخ ماشي على رجلين.. قدم كل الألوان، وأثر في كل فئات الجمهور، وساب كنز من الأعمال اللي هانفضل كل مانشوفها، نفتكره ونترحم عليه، ونفتكر قد ايه كنا بنحبه وبنحترمه، كل الدعوات بالراحة والرحمة للساحر محمود عبدالعزيز في ذكرى رحيله الرابعة".
وكانت أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الإعلامية بوسي شلبي، حرصت على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام"، وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".
وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".
وطالبت بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، قراءة الفاتحة على روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز في ذكراه الرابعة.