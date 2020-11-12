نجل الفنان محمود عبدالعزيز: لو اتكلمت عن والدي مش هعرف أمسك نفسي

قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والمنتج، إنه وأخيه كريم، لا يستطيعا رؤية والدهما في أي عمل فني معروض على شاشات التلفاز، وذلك لانهيارهما في البكاء عندما يروه أو يتحدثا عنه: "مش مبالغة والله بس هبوظ لو اتكلمت عنه ومش هعرف أمسك نفسي".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه دائما ما يزور والده في قبره، كما قام بزياره قبرة اليوم، في ذكرى رحيله الرابعة.

وتابع: "الجملة اللي الناس زهقت مني لما بقولها اسئلكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحل عنا".

وكانت بدايات الفنان محمود عبدالعزيز في السينما بسبعينيات القرن الماضي، عبر فيلم "الحفيد"، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، إخراج عاطف سالم.

وأشهر أفلامه "الساحر، الكيت كات، البنات عايزة ايه، زيارة السيد الرئيس، البحر بيضحك ليه، الجنتل، سوق المتعة، هارمونيكا"، كما قدم مع الفنان نور الشريف عددا من الأفلام منها "الحفيدج، العار، جري الوحوش، الصعاليك".

ومن أعماله الدرامية التي قدمها محمود عبدالعزيز "رأفت الهجان، محمود المصري، راس الغول، جبل الحلال".

ومرت 4 أعوام على رحيله، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي بإحياء ذكراه عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

وتابعت: "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".