مع إجراءات تحويل القاهرة لها.. ما هي المدن الذكية؟

جولة تفقدية أجراها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة سير العمل بالإدارة المركزية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحويل العاصمة لمحافظة ذكية متطورة بحلول 2030، وذلك في إطار التحول الرقمي، وسعي الدولة لميكنة كل الخدمات الخاصة بالمواطن.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني، لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030، بتطوير نظام حوكمة متكامل، يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة.

أبرز المعلومات عن المدن الذكية

- تعتمد المدن الذكية على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها "الكهرباء والمياه والغاز"، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

- تحتوي على مستشعرات وحساسات ذكية ومحولات البيانات الذكية، بحيث تستطيع معالجة وتحليل البيانات وتظهرها في شكلها النهائي من خلال مراكز تشغيل وتحكم، منها كاميرات المراقبة وأنظمة العدادات الذكية وأنظمة المرور وساحات الانتظار الذكية، إضافة إلى أنظمة الإنارة والإعلانات التجارية الذكية.

- تستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة، حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهي أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.

خبير تنمية محلية: كل شيء يتم إدارته آلياً

وقال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن المدن الذكية تعتمد في تصميمها وخدمتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المباني، واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير ذكية

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أن هذه المدن تتميز بوجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وهي شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات ونقل كل البيانات في نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية.