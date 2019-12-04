احتفلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية خاصة بمركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث فازت شركة اتصالات مصر بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.

وقع الاتفاقية كلاً من المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما شهد فاعليات التوقيع اللواء مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، فضلا عن حضور لفيف من ممثلي كبار مسؤولي الشركتين وعدد من كبار الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع.

في هذا الإطار، صرح اللواء مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، قائلا: "إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم نماذج تطبيق الخدمات التكنولوجية كونها أول مدينة يتم تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية، تأتي تلك المناقصة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تنافست عليها نحو 15 شركة محلية وأجنبية، وفازت بها شركة اتصالات مصر لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجية".

ومن ناحيته، أوضح المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قائلا: يمثل اختيار شركة اتصالات مصر إضافة للمشروع من حيث توفير أعلى مستوى من الكفاءة والتطور وأحدث التطبيقات التكنولوجية وهو ما جاء تماشياً مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي وبالأخص فلسفة التحول للخدمات الرقمية، التي تصب في مصلحة قاطنى العاصمة الادارية، من حيث التمتع بجميع الخدمات اليومية بسهولة ويسر.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلا: "فخورون بفوزنا بالمناقصة وهو ما جاء ليؤكد ريادة شركة اتصالات في السوق المصري وثقة الدولة في كفاءتها وقدرتها على دعم المشاريع القومية الاستراتيجية العملاقة.

جاء ذلك تماشيا مع خطة مصر 2030 للتحول الرقمي والتي تمثل الطريق نحو التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما يأتي توافقا مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري.

وأشار المهندس خالد زيان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، إلى أن هذه الاتفاقية تضمنت توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة، من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات، إلى خدمات مميكنة وذكية فضلا عن توفير تطبيقات فرق العمل والمواطنين بالتعاون مع شركة Honeywell.

وتنص الاتفاقية على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو Video Wall للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية.

كما تنص الاتفاقية علي تقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة ALKAN للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.