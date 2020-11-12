"عربية على قد الإيد".. سيارات أقل من 100 ألف جنيه في سوق المستعمل

يشهد سوق السيارات تغييرات عديدة في أسعار الطرز والموديلات المعروضة، وحالة وإمكانيات كل سيارة والتي تحدد متوسط الفئة السعرية لها؛ وخلال موجة الزيادات وارتفاع أسعار عدد من السيارات المستوردة الجديدة يبقى الحل داخل سوق المستعمل وخاصة خلال تلك الآونة مع ظهور "الأوفر برايس"؛ كما ساعدت قرارات الإحلال والتجديد التي أقرتها الدولة في خطتها للتنمية المستدامة ومصادقة البيئة أثرت بشكل ملحوظ على سوق المستعمل.

وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أبرز 5 سيارات داخل سوق المستعمل بأسعار تتوسط ما بين 40 ألفاً حتى 100 ألف جنيه، ومنها "فيات شاهين" من موديل 1999 وحتى موديل 2010 وتتراوح الأسعار ما بين 40 ألفا و47 ألفًا و50 ألفًا، و67 ألفًا، و70 ألف جنيه.

سيارات "لادا جراندا" بداية من موديل 2016 وحتى موديل 2018 تتراوح أسعارها داخل سوق السيارات المستعملة من 70 ألفا وحتى 100 ألف جنيه حسب الحالة والصيانات الخاصة بالسيارة؛ وأيضًا سيارة "لادا نيفا 2010" والتي تراوحت أسعارها بداية من 40 ألفا وحتى 70 ألف جنيه، وسيارة "لادا 2111" موديل 2005 وحتى موديل 2010 وتتوسط أسعارها ما بين 40 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه.

كما تتوافر سيارة "سوزوكي ماروتي" موديل 2009 وحتى موديل 2014 بمتوسط أسعار بدأت من 40 ألفاً وحتى 70 ألف جنيه، كما تتوافر سيارة "أوبل فيكترا" موديل 1994 وحتى موديل 2008 وتتوسط أسعارها من 50 ألفًا وحتى سعر 70 ألف جنيه.

وتأتي سيارة "هيونداي إكسيل" ضمن القائمة موديل 1997 وحتى موديل 2001 بأسعار تتراوح من 52 ألف جنيه وحتى 80 ألف جنيه، كما تتوافر سيارة "دايو لانوس" داخل سوق المستعمل موديل 1996 وحتى موديل 2010 بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.