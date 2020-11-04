الغموض يحيط بمستقبل سوق السيارات في مصر

قال اللواء عفت عبداللطيف رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك غموض يسيطر على سوق السيارات بسبب الظروف التي تمر بعها البلاد والعالم بشكل عام نظرا لتفشي فيروس في العالم مع دخول بعض الدول في موجة ثانية للفيروس بشكل عنيف.

وأضاف عبداللطيف لـ"الوطن"، أن هناك ارتفاع في أسعار السيارات في الوقت الحالي بشكل عام، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالأسعار للعام القادم نظرا للغموض الذي يسيطر بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك هدوء يسيطر على جميع الأسواق وليس سوق السيارات فقط، وذلك بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم. لافتا إلى أنه من الأفضل أن يتم شراء السيارات "الزيرو" عن المستعمل لضمان حالتها وكفائتها.

وأصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الخاص بمبيعات السيارات في الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري 2020، داخل السوق المحلي، والتي ارتفعت بمعدل 21.5% لمبيعات وصلت إلى 152.332 مركبة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 125.306 مركبة.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2020، بنسبة 23% بمبيعات وصلت إلى 107.617 وحدة، مقارنة بمبيعات 2019، والتي وصلت إلى 87.272 وحدة.

وأوضح التقرير، ارتفاعًا في مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 23%، بمبيعات وصلت إلى 19.227 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019، والتي وصلت إلى 13.843 مركبة؛ فيما ارتفع معدل مبيعات الشاحنات خلال الفترة من العام الجاري 2020، بنسبة 5%، بمبيعات وصلت إلى 25.488 مركبة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 24.192 مركبة.

كما أشار التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارات المحلية داخل السوق المصري بنسبة 0.6%، بمبيعات وصلت إلى 63.247 مركبة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقارنة بمبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 62.871 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات المستوردة داخل السوق المحلي بنسبة 42.7% خلال الفترة من العام 2020، بمبيعات وصلت إلى 89.085 مركبة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 62.435 مركبة.