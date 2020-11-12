"الشناوي" يكشف عن الشخصية الحقيقية لـ"الشيخ حسني" في فيلم الكيت كات

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، عن الشخصية الحقيقية لـ"الشيخ حسني"، التي جسدها الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في فيلم "الكيت كات"، وهو شيخ يدعى "عيد الأبيض".

وقال "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الخميس، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الفنان محمود عبدالعزيز، إن شخصية الشيخ حسني في الفيلم، بها جزء من شخصية الفنان الراحل سيد مكاوي، ولكن هناك شخص آخر لا يعرفه أحد.

وأضاف الناقد الفني، أن الفنان الراحل، والمخرج داود عبدالسيد، حضرا واجب عزاء عنده، وأثناء العزاء كان هناك شيخ يقرأ القرآن يدعى "عيد الأبيض"، وكان خفيف الظل، وعندما علم بوجود "عبدالعزيز"، جلسا يتحدثان، وفي اليوم التالي، اتصل الفنان الراحل وطلب أن يراه ثانية، وبالفعل التقيا وجلسا حوالي ساعتين، وكان يريد أن يعيش هذه الشخصية ولذلك نجحت في الشاشة.

من جانبه، روى "شردي"، القصة الحقيقية لمشهد "الموتسيكل" في فيلم الكيت كات، لافتا إلى أنها حدثت في بورسعيد، وسمعها "عبدالعزيز" من صاحبها، وهو شخص يدعى "الشيخ محمد"، وكان ضريرا، ويتمنى أن يستقل موتوسكيل، وذهب إلى منطقة لا يعرفه فيها أحد، في أحد الأعياد، وآجر متوسيكل، وكسر العديد من الأشياء في طريقه كما حدث في الفيلم.

وأشار "شردي" إلى أن هذه القصة لم تكن مكتوبة في السيناريو، وحكاها "عبدالعزيز" للمخرج داود عبدالسيد، وأضافوها في الفيلم.

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".

وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".