طارق الشناوي: محمود عبدالعزيز حزن بسبب حذف مشاهده من "إبراهيم الأبيض"

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان دائما يترك مساحة لا تغيب، والجانب الإنساني يتبقى منه يبتقى في أعماله، وعلى سبيل المثال آخر أدواره وهو دور "عبدالملك زرزور" في فيلم إبراهيم الأبيض، من الأدوار التي أضافت للفيلم، رغم أنه كان دورا صغيرا.

وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الخميس، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الفنان محمود عبدالعزيز: "كان فيه مشاهد اتشالت من فيلم إبراهيم الأبيض وكان زعلان، ولكن ما تبقى علا الفيلم، وأصبح من أهم أدواره، رغم أنه غاب 7 سنوات عن السينما المصرية وهذا خطأ كبير من السينما، ورغم أنه رفض الكثير السينارويهات كان يجب صناعة سيناريوهات تتوافق معه، والسينما كانت قاسية ولم تمنحه ما يستحقه".

وأشار الناقد الفني، إلى أن فيلم الكيت كات، احتل في عام 2013 المركز الثامن في قائمة أفضل مائة فيلم عربي، ومنتج الفيلم "حسين القلا"، لم يكن يتوقع نجاح وأهمية فيلم "الكيت كات"، وحينها اعتقدوا أن فيلم "رغبة متوحشة" هو الذي سينجح، واكتشفوا فيما بعد النجاح الذي حدث.

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".

وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".