طارق الشناوي: محمود عبدالعزيز حزن بسبب حذف مشاهده من "إبراهيم الأبيض"
كتب:
نعيم أمين
11:17 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
محمود عبدالعزيز
قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان دائما يترك مساحة لا تغيب، والجانب الإنساني يتبقى منه يبتقى في أعماله، وعلى سبيل المثال آخر أدواره وهو دور "عبدالملك زرزور" في فيلم إبراهيم الأبيض، من الأدوار التي أضافت للفيلم، رغم أنه كان دورا صغيرا.
وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الخميس، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الفنان محمود عبدالعزيز: "كان فيه مشاهد اتشالت من فيلم إبراهيم الأبيض وكان زعلان، ولكن ما تبقى علا الفيلم، وأصبح من أهم أدواره، رغم أنه غاب 7 سنوات عن السينما المصرية وهذا خطأ كبير من السينما، ورغم أنه رفض الكثير السينارويهات كان يجب صناعة سيناريوهات تتوافق معه، والسينما كانت قاسية ولم تمنحه ما يستحقه".
وأشار الناقد الفني، إلى أن فيلم الكيت كات، احتل في عام 2013 المركز الثامن في قائمة أفضل مائة فيلم عربي، ومنتج الفيلم "حسين القلا"، لم يكن يتوقع نجاح وأهمية فيلم "الكيت كات"، وحينها اعتقدوا أن فيلم "رغبة متوحشة" هو الذي سينجح، واكتشفوا فيما بعد النجاح الذي حدث.
ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".
وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".
وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".