"إمبراطورية الدم" لفضح أكاذيب المشروع التركي

حقائق الوجود التركى فى المنطقة العربية عبر قرون، هى ما حاول الكاتب والباحث الدكتور أسامة السعيد مدير مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات، إلقاء الضوء عليها فى كتابه «إمبراطورية الدم»، الذى صدر حديثاً عن السلسلة الثقافية لكتاب اليوم.

«هذا الكتاب صرخة استفاقة ووعى فى وجه الكذابين والأفاقين والمتواطئين مع الاحتلال، أياً كان جنسه أو لونه، فكما قام المتأسلمون بعدما زالت دولة العثمانيين، وتحالفوا مع الاحتلال البريطانى، وارتضوا النوم فى فراش أمريكا ليلاً، وسبها فى تظاهرات النهار، ها هم اليوم يرتمون فى فراش الأغا الجديد، حالمين بأن يعودوا إلى السلطة فى ركاب الخليفة المزعوم».

فى ١٠ فصول، قدم «السعيد» رؤية تحليلية للوجود التركى فى المنطقة العربية، متطرقاً إلى أكذوبة «الخلافة»، سنوات الظلام، الخونة فى خدمة الغزاة، أحلاف العار، وفلسطين ألعوبة العثمانيين، بينما خصص الفصل الأخير من كتابه عن مصر، باعتبارها الرقم الصعب فى المنطقة العربية، والقوة الوحيدة القادرة على تهديد مشروعهم الاستعمارى التوسعى، ووصفها بالسيف على رقاب العثمانيين.