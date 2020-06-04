إعلامي تركي يصف القطريين بـ"أحفاد العثمانيين الحقيقيين"

أثارت تغريدة نشرها الإعلامي التركي علي كيسكن، جدلًا واسعًا وصف فيها القطريين بأنهم "أحفاد العثمانيين الحقيقيين"، ما فجر موجة من التعليقات المتباينة من قبل الجانبين، فيما وجد عدد من المعلقين على تويتر مناسبة لانتقاد قطر، علاوة على أن بعض النشطاء القطريين رأوا أن الانتماء إلى تركيا مبعث فخر ولا ضير فيه، ما تسبب في فتح صفحة سجال جديدة من فصول المعارك الكلامية بين أنصار قطر وأنصار شقيقاتها في المنطقة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال كيسكن: "قطر هي أذكى وأكثر الدول ودية في الشرق الأوسط، وهي تقدم الدعم المالي لتنمية البلدان الإسلامية، شعب قطر هم أحفاد الإمبراطورية العثمانية الحقيقيين، تركيا لن تترككم لوحدكم بتاتا"، وعلى الجانب الآخر، علق أحد النشطاء القطريين مؤكدًا افتخاره بالانتماء إلى الإمبراطورية العثمانية، ومعبرًا عن اعتزازه بالأخوة مع الشعب التركي، بالمقابل، علق قطري آخر نافيًا النسب للعثمانيين، مشددا على الانتماء إلى الجزيرة العربية.