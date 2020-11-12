هنا الزاهد تكشف عن بوستر "حلوة الدنيا سكر"

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن بوستر أولى بطولاتها المطلقة مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تضم الأحداث 9 حكايات يكتبها 9 مؤلفين مختلفين، وتتضمن كل حكاية 5 حلقات ومن هذه الحكايات "الجريمة لا تفيد" و"9 خطوات لقلب الرجل".

ويكتب الحلقات المؤلفون محمد ضياء، وإياد صالح، وفيدرا، وأحمد المصري، وهشام إسماعيل، وهند فايد، ومحمد جلال، وإيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

يعد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أول بطولات هنا الزاهد الدرامية المطلقة، وكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عرض رمضان 2019.

وأعلنت مؤخرا هنا الزاهد تحضيرها لفيلم جديد تجسد خلاله شخصية الدمية الشهيرة "باربي"، لتصبح أول ممثلة مصرية تُقدم مثل هذه الشخصية في فيلم يخاطب شريحة الأطفال، حيث كان الفنان الراحل طلعت زكريا صاحب فكرة تجسيدها لهذه الشخصية، انطلاقاً من رؤيته بأنها تُشبه "باربي" في ملامحها.

وهنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد على أولى بطولتها المطلقة، وكتب عبر صفحته بموقع الصور الشهير إنستجرام: "ألف مبروك يا حبيبتي أول بطولة مطلقة.. واثق إنك هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله".

وانتشر مؤخرا خبر إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا وعزلها في منزلها لتنفي ذلك من خلال تصريح خاص لـ"الوطن"، قائلة: "الحمدلله أنا بصحة جيدة والموضوع ليس إلا دور برد عادي جدا ولكنني صممت إجراء مسحة للاطمئنان على نفسي وخوفا على أسرتي والحمدلله ظهرت سلبية وفي تلك الفترة عزلت نفسي نهائيا عنهم".

وحقق فيلم "الغسالة" الذي شاركت فيه هنا مؤخرا أعلى نسبة إيرادات في السينما وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي.