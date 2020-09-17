أحمد فهمي: تجنبت مقابلة الناس قبل التأكد من سلبية مسحة هنا الزاهد

كشف النجم أحمد فهمي عن أن نتيجة مسحة فيروس "كورونا" التي خضعت لها زوجته النجمة هنا الزاهد جاءت سلبية.

وقال فهمي، لـ "الوطن"، إن هنا فوجئت بظهور أعراض البرد عليها، وهي تشبه نفس أعراض فيروس "كورونا" المستجد، ما دفعها لإجراء المسحة للإطمئنان علي نفسها، مضيفاً أنه التزم منزله خلال هذه الفترة وتجنب مقابلة أي شخص لحين ظهور النتيجة التي جاءت سلبية، وفقاً لكلامه.

وطمأن محبي زوجته علي حالتها الصحية، مؤكداً أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.

وكانت هنا قد تغيبت عن مرافقة فهمي في زيارته لمركز الأورام بمحافظة الفيوم، والذي تفقدها بدعوة من إدارة المركز، وقام حينها بالتبرع بمبلغ مالي لصالح مرضاه، حيث أشاد بالمكان واصفاً إياه بالصرح الطبي العظيم.