دبلوماسي سابق: جماعة الإخوان ما زالت على تواصل مع الولايات المتحدة

قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ما زالت على تواصل مع الولايات المتحدة، ويتعاونون من بعض الشخصيات التي تتحدث ضد مصر، وهم يتخيلون أن هذا يدعم موقفهم، لكن الجماعة الإرهابية في أضعف أوقاتها، بالإضافة إلى أن تركيا ستواجه مشكلة كبيرة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأضاف "العرابي"، في مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن بايدن يريد إعادة ترتيب حلف الناتو مرة أخرى، وتركيا واحدة من الأعضاء، وبالتالي ستكون هناك مختلفة في التعامل مع أنقرة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب.

وبالنسبة لمسألة ملف السد الإثيوبي، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إدارة بايدن ستهتم بهذا الملف، لكن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كانت لديها من الجرأة قدرا يضع الملف في إطار متماسك في المصلحة المصرية، بغض النظر على انسحابهم، ولكن إدارة "بايدن" لن تكون بنفس الجرأة في تأييد الموقف المصري، ولن تمارس ضغط على إثيوبيا وفي نفس الوقت لن تملك الجرأة لإعلان موقفها على ضرب سد النهضة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن حديث "ترامب" عن تفجير سد النهضة، كان خطأ لأن هذا لا يتفق مع المقاربة المصرية لهذه المشكلة.

وعن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن الديمقراطيين يؤيدون حل الدولتين، ولن يتم الاعتماد على جاريد كوشنر، وخطته في المنطقة، وبالتالي فإن زخم التطبيع مع إسرائيل لن يكون كما كان في إدارة ترامب.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وكتب بايدن عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".

وأشار فريق بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة، لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.