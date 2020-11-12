سفاح الجيزة يفجر مفاجأة: قتلتها ورميت جزء من جسدها للكلاب في الشغل

مفاجأة مدوية نطق بها سفاح الجيزة، قاتل زوجته وصديقه ودفنهما داخل مقبرة بشقته في بولاق الدكرور قبل 5 سنوات، إذ قال: "قتلت مراتي وقطعت حزء من جسدها ورميته للكلاب في الشغل، كنت عايز أشفي غليلي منها".

وبحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل الجريمة المروعة لـ"الوطن"، أوضحت أن المتهم كان يكره زوجته كرهًا شديدًا، بزعم أنها استولت على أمواله، وأنها كانت تريده أن تجعله مفلسًا، حتى لا يتزوج عليها بحسب حديثه أمام المباحث لذلك أعد خطة لقتلها بعد أن قتل صديقه واستولى على أمواله، وأنه ظل يفكر في طريقة للتخلص منها، دس مخدرا لها في الطعام، يبتسم وهو يحكي أنه كان عشاء رومانسيا، انتهت منه الزوجة وهي تترنح:" قلت هسيبها تتعب أعصابي"، فأمسك برأسها ورطمه في الحائط فلفظت أنفاسها في الحال.

وتابعت المصادر، أن المتهم خشي من حرارة الجو أن تعجل بسرعة تفاعلات تحلل الجثة، فقال خلال اعترافه "شيلتها وحطيتها في الفريزر، الفريزر ده كانت جايبه هدية ليها"، ثم اتجه إلى غرفة أخرى في شقته ببولاق، وحفر حفرة عمقها مترين ودفنها وأهال عليها التراب: "دفنت معاها صيغتها عشان تعرف إن الكلام ده ملوش لازمة في الآخر"، وبعد الاعتراف، اقتادته أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وأرشد عن مكان الجثتين، وتم استخراجهما من داخل مقبرة بشقته بشارع العشرين.

وأفادت تحريات المباحث، أن المتهم كان لديه صديق يعمل مهندسا خارج البلاد فى دولة عربية اسمه "رضا" وحب يشغل فلوسه في أي مصلحة، كلمني، وأنا قلت له هفكر وأقول لك، ورجعت بعدها بأيام رديت عليه، وقلت له ابعت، وأنا هشغل الفلوس في العقارات.

وبالفعل بدأ تلقي الأموال من صديقه، لكنه تعثر وتعرض لوقائع نصب، ثم قرر أن ينفق باقي الأموال بعد تدهور وضعه المادي، في الوقت الذي لم يكف فيه صديقه عن إرسال الأموال، التي كان ينفقها ويوهمه أنّ الأرباح في ارتفاع مستمر، وهو ما دفع صديقه إلى تحرير توكيل له مكنه من الاستيلاء على ممتلكاته العقارية والمالية.