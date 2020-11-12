الغضبان: التصالح بنسبة 84% من المباني المخالفة في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص على تفقد عدد من المشروعات التنموية من بينها حديقة فريال في نطاق حي الشرق، والحديقة الدولية ومجمع غذائي بازار لأسواق الخضروات والفاكهة، وسوبر ماركت بوسط المدينة في حي العرب، ومجمع مواقف السيارات بحي الضواحي، ومجمع الصناعات لمشروع 58 مصنعا للشباب بالمحافظة، وكذلك مصنع لصناعة إطارات السيارات بحي الجنوب.

وأضاف "الغضبان" في مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية "on"، أنه أطلع رئيس الوزراء على نسب التصالح في مخالفات البناء في المحافظة، والتي وصلت إلى 84%، وهي نسبة كبيرة قد تكون الأكبر في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه بنهاية الشهر الجاري، لن يكون هناك أي مباني مخالفي في المحافظة الساحلية.

وأوضح محافظ بورسعيد، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يصب في صالح المواطن ويعتمد على محورين الأول هو تأسيس لجنة مركزية من أجل تراخيص البناء والثاني هو متابعة الإنشاءات، كما ألمح أن المحافظة تعمل على تنويع المشروعات في المنطقة الاقتصادية لزيادة التصدير بها وأنتجت أول ضفيرة كاملة لسيارة حديثة في حدث غير مسبوق في مصر.

وأشار إلى أن المحافظة أخذت جمع الاحتياطات استعداد ا للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسيعمل برنامج التأمين الصحي الشامل المطبق في المحافظة على توفير الرعاية الطبيعة للحالات المصابة بالفيروس.