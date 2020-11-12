تصدرت إصابات كورونا في مصر.. كيف تحد الإسكندرية من انتشار الفيروس بها؟

مع جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، حسبما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقوا على غلق المنشأة التي لن تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين، والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

إجراءات عديدة يجب اتباعها عقب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة الإسكندرية شرحها الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، أهمها زيادة حملات التوعية بين ابناء المحافظة سواء الميدانية، أو عبر شاشات التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن التوعية هي أحد أهم الطرق للقضاء على انتشار الفيروس.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه يجب فرض رقابة مشددة على التجمعات والحد منها بشكل كبير، كذلك التأكيد على ارتداء الكمامات سواء في الموصلات العامة أو في المباني أو المحلات التجارية، مشيرا إلي أن الكمامة هي أهم الطرق الوقائية للقضاء على الفيروس.

وتابع أستاذ الفيروسات، أنه يجب التوسع في حملات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، كذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المؤسسات التي تشهد ازدحما كبيرا مثل البنوك ومكاتب البريد أو غيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.