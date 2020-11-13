أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر

تتناول "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة الموسمية بالسوق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار الساعة، حيث سجل سعر بيع كيلو المانجو ما يقرب من 40 جنيها، بالتزامن مع قرب انتهاء الموسم الخاص بها.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

سعر الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 و35 جنيهًا.

سعر الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

سعر البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الفاكهة الشتوية

ويعد الموسم الحالي هو موسم الفاكهة الشتوية التي بدأت تظهر بالأسواق وهي الكاكا، الجوافة، البرتقال، الموز، اليوسفي، الفراولة، الرمان، الجريب فروت، الليمون، العنب الأحمر، وتحتوي الفاكهة على نسب مرتفعة من الألياف والفيتامينات والمعادن والأملاح والفيتامينات التى تحسن مناعة الجسم وتزيد من قدرته على المقاومة.

كما ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الفاكهة، فمن شأنها المحافظة على صحة الجسم وسلامته، كما تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المنتشرة، ومنها البرد والإنفلونزا، كما تقي من أمراض فقر الدم، وغيرها من الأمراض الشائعة.