جبروت إمرأة.. خنقت عشيقها حتى الموت وقالت: "كنت بدافع عن شرفي"

"كنت بدافع عن شرفي، اقتحم عليا البيت وكان عايز يغتصبني"، تلك الكلمات كانت مضمون رواية كاذبة، نطقت بها سيدة أربعيينة أمام أشقائها عقب قيامها بقتل عشيقها بعد خنقه داخل منزلها في جرجا، انتقامًا منه بسبب غيرته الشديدة عليها.

الأشقاء صدقوا رواية أختهم، وحملوا جثمان المجني عليه داخل كرتونة كبيرة وألقوا به في الزراعات وأحرقوه بالنيران لإخفاء معالم الجريمة التى انكشفت وانفرط عقدها تباعًا بعدما تم العثور على الجثمان من قبل المارة.

تفاصيل الجريمة حكتها المتهمة أمام المباحث، وتبين أنها كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه منذ فترة، وكان شديد الغيرة عليها وكثيرا ما كانا يتشاجران بسببها، وفي يوم الواقعة ذهب العشيق إليها في منزلها، ثم سألها عن سبب خروجها من المنزل وطلب منها عدم الخروج من المنزل دون معرفته، فحدثت مشاجرة بينهما وقالت له: "هو أنا مراتك عشان تغير عليا"، وضربته في صدره فسقط على الأرض.

وبحسب اعتراف المتهمة أمام المباحث أن العشيق اختل توازنه وسقط على الأرض، ثم خنقته بواسطة الإيشارب الذي كانت ترتديه، مشيرة إلى أنه بعدما تأكدت من موته، اتصلت بأشقائها الثلاثة، وقالت لهم إنه حاول اغتصابها وقتلته دفاعا عن نفسها، وطلبت منهم أن يخلصوها من الجثمان، وأحضرت لهم كرتونة كبيرة ووضعوا فيها جثمان المجني عليه، ثم وضعوا الكرتونة على عربة كارو، وذهبوا بها لمنطقة حدودية بالقرية، وألقوها على الأرض وسكبت البنزين عليه وأشعلت النار في الجثمان حتى لا يتم التوصل إلى هوية، وعادوا جميعا إلى منازلهم حتى ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلي النيابة بتهمة القتل العمد

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقته مباحث سوهاج بالعثور على جثة متفحة في نطاق قرية شيخ العرب بمركز جرجا، وتبين من الفحص العثور على جثة مجهولة ومتفحمة لذكر في العقد الرابع من العمر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة

وتبين من التحريات أن الجثة المجهولة لشخص من القرية ذاته يعمل نقاشا 36 سنة، وكشفت التحريات بأن المجني عليه تربطه علاقة محرمة مع احدي السيدات بالقرية، وشوهد في أثناء دخوله منزلها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبطت ربة المنزل، وبمواجهتها بما جاء في التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة بمساعد أشقائها.