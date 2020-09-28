"ميادة" تقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها: فقير وحالته على قده

لم ترض "ميادة" بحالها مع زوجها "هشام" العامل الذي يكد ليل نهار، جاهدا، لتوفير حياة كريمة هادئة لهما.. يستعدان لمولود ينير حياتهما ويزهرها.. لكن سفينة أحلام الزوج "هشام" كانت على موعد مع التحطم على صخرة شهوات زوجته "ميادة" ولهثها وراء المال، وهي التى سلّمت نفسها لعشيقها "مهنى" مرات ومرات بعدما خدعها ووجدت فيه ملاذا كانت تنشده.

بالعودة إلى الوراء سنتين .. وتحديدا فى صيف 2018 تعرّفت "ميادة" على زوجها "هشام" فى حفل عائلي، واتفقت الأسرتان على زواجهما، وفى ليلة العرس كانت بداية النهاية لكل شيء، ليلة ظاهرها فرح وباطنها خيانة وغدر.. فموت.

بدأت "ميادة" فى التعبير عن سخطها بسبب بساطة حال زوجها، بعد مرور عام واحد على زواجهما.. والتفتت عن محاولاته المستمرة لإسعادها وتوفير متطلباتها من جنيهات معدودة يتحصل عليها من عمله اليومي، فما كان منها إلا أن بدأت تبحث عن آخر يلبي متطلباتها المادية.. فتعرفت على "مهنى"، وهو سائق بمنطقة منشأة ناصر.

بدأ "مهنى" فى إغداق "ميادة" بالهدايا حتى عمى عينيها عن زوجها، ومارسا علاقات محرمة داخل منزلها وخارجه فى أماكن كان يوفرها "مهنى".. وذات يوم وبعدما انتهيا من ممارسة الرذيلة سويا، طرحت عليه فكرة التخلص ممن ينغص عليها حياتها "هشام".. أشعل "مهنى" سيجارته واستمع إليها.. وبعد صمت لدقائق أجاب : "موافق".

التحقيقات التى باشرتها نيابة غرب القاهرة، في القضية رقم 297 لسنة 2019 جنايات منشأة ناصر، قالت إن "ميادة" اتفقت مع "مهنى" على قتل زوجها المجني عليه "هشام".

عاد "هشام" من عمله، فى اليوم الذي حددته "ميادة مع "مهنى" للجريمة، فخلد الأول فى نوم عميق ليريح جسده من عناء العمل ويستعد ليوم جديد.. بينما كان الاتفاق بينهما على أن تختار سكينا حادا، وتضعه فى مكان قريب من غرفة نومها وزوجها، وتترك الباب مفتوحا ليتمكن "مهنى" من التسلل وتنفيذ الجريمة.

بخطى هادئة، تسلل "مهنى" إلى الشقة، واستل السكين، وأكمل مسيرته إلى غرفة النوم.. وما أن دلف إليها حتى شعر به "هشام" فعاجله "مهني" بطعنة، وبعد مقاومة من المجني، عاجله بطعنة أخرى، فخارت قواه وفاضت روحه تشكو إلى ربها غدرا لاقته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على "ميادة ومهني"، وأحالتهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما، ثم أحالتهما للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومثل المتهمان أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، والذي أصدر، مساء أمس، حكما بإعدامهما شنقا.