"خشية الفضيحة".. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في قنا

كشفت قوات الشرطة بقنا، لغز العثور على جثة عامل بقرية عزبة عارف، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، مهشمة الرأس.

وبينت تحريات المباحث، أن زوجة المجني عليه أوهمت الأجهزة الأمنية وأهالي القرية بأن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، وأن لصوصًا حاولوا سرقة الجاموسة، فحاول زوجها وهو المجني عليه مقاومتهم فقتلوه وفروا هاربين، وخلال التحقيقات أنكرت الزوجة في البداية أنها تعرف المتهمين أو تستطيع التعرف عليهم.

وأوضح مصدر أمني في مباحث نجع حمادي، إفادة التحريات بأن زوجة المجني عليه كانت على علاقة مع جار لها يعمل نجار مسلح، ويوم الواقعة استدرجته للمنزل في منتصف الليل، وعندما شاهدهما الزوج، قال لهما "والله لفضحكم"، وحاول النزول للشارع، إلا أن الزوجة بمساعدة عشيقها انهالا عليه ضربًا بحجر على رأسه وخنقه حتى فارق الحياة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع حمادة ذكي صالح 40 عاما، مزارع، مقيم بعزبة أبو عارف في نجع حمادي، على يد لصوص خلال سرقة حظيرة مواشيه.

بدأت الأجهزة الأمنية بقنا، في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، والعميد سعيد عابد رئيس مباحث المديرية، والعقيد سامح نجيدة وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، والنقيب أحمد البنا معاون مباحث نجع حمادي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وجارها.

وفي ذات السياق كان تلقى اللواء رمزي البسيوني، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس العقيد محمد ثابت، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "جرفس"، دائرة المركز، بالعثور على جثتي شخصين مقتولين داخل إحدى الشقق السكنية بالقرية.

وتبين من التحريات، التي قادها رئيس مباحث المركز، المقدم أسامة قرني، ومعاون أول المباحث، الرائد محمد عشري، أنّ زوج القتيلة وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا لشرفه، بعدما ضبط زوجته في أحضان عشيقها، وهو زوج شقيقته، على فراش الزوجية، وتم ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.