سلاف فواخرجي عن محمود عبدالعزيز: رحل الساحر وبقى سحره

أحيت الفنانة سلاف فواخرجي، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، التي تمر اليوم.

ونشرت "سلاف " عبر حسابها الخاص "بإنستجرام": حيث نشرت صورة تجمعها بالراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت قائلة: "في ذكرى الرحيل.. رحل الساحر وتبقى سحره".

وكانت أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الإعلامية بوسي شلبي، حرصت على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".

وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".

وطالبت بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، قراءة الفاتحة على روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز في ذكراه الرابعة.