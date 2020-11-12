أرخص 5 سيارات في مصر

السيارة فى هذا العصر تعتبر من الأساسيات وليست سلعة ترفيهية كما كانت منذ 10 سنوات وذلك بسبب كثرة المشاوير وبُعد المسافات بين العمل والمنزل أحيانا، فأصبح الآن لا غنى عن السيارة، واختيار السيارة أصبح أيضا صعبا بسبب كثرة السيارات المنافسة في نفس الفئة السعرية.

ويسلط "الوطن" الضوء على سيارات الفئة الاقتصادية لمساعدة قرائه على الاختيار المناسب ونقدم فى هذا التقرير أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.

1- مينى كار

ميني كار هي سيارة ميني محلية الصنع وهي أرخص سيارة زيرو في العالم وسعرها 55 ألف جنيه أي ما يعادل تقريبا 3450 دولارا، والسيارة مزودة بمحرك 300 سي سي، 2 سلندر تبريد ماء ونظام دفع خلفي، ومتصل بناقل حركة يدوي أربع سرعات أمامية وسرعة للخلف تصنيع محلي، وأقصى سرعة لها 100كم.

2- سوزوكى ألتو

سوزوكي ألتو هي أرخص سيارة زيرو مستوردة في مصر وهي سيارة مصنعة ومجمعة في اليابان تعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لتر وتتسع السيارة لـ4 أفراد، السعر الرسمي لسوزوكى ألتو هو 125 ألف جنيه.

3- سوزوكي إسبريسو

وهي ثاني أرخص سيارة مستوردة في مصر وتعمل بمحرك 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 67 حصان وعزم 90 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 4.6 لتر لكل 100كم وحجم الشنطة الخلفية 239 لترا وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 145 ألف جنيه.

4- لادا جرانتا الفئة الأولى

تعتبر لادا جرانتا هي أرخص سيارة في مصر بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 اسطوانات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 520 لتر وهي الأكبر في هذه الفئة والفئات الأعلى وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 149 ألف جنيه لموديل 2021 وسعر موديل 2020، 143 ألف جنية.

5- شيري أريزو 5 الفئة الأولى

تأتي في المرتبة الأخيرة في هذا التقرير السيارة الصينية شيري أريزو 5 وهي سيارة صينية تجميع محلي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 اسطوانات يولد قوة 114 حصانا وعزم 141 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 7 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 430 لتر وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمى لموديل 2020، 167,900 جنيه وموديل 2021 هو 169,900 جنيه.