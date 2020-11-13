ترامب يحارب للحفاظ على منصبه.. وبايدن: لا شئ يوقف انتقال السلطة

حالة من التخبط تسيطر على الساحة السياسية الأمريكية، تزامنا مع انتهاء عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية، وإعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، حسب المؤشرات الأولية للانتخابات، حيث يرفض دونالد ترامب تلك النتائج التي شكك فيها أكثر من مرة ووصفها "المزورة".

يتعامل "ترامب" على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، رافضا الاعتراف بفوز "بايدن" أمامه، حيث أمر فريقه بعدم التعاون مع الرئيس الجديد وفريقه الانتقالي، كما تم حجب مجموعة من الرسائل التي وجهها قادة ورؤساء العالم إلى بايدن، وشملت حالة الرفض تلك مجموعة من أبرز المسئولين في الدولة من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي رفض مشاركة المذكرات الرئاسية مع بايدن، قائلاً إنه لن يشارك في انتقال السلطة إلى بايدن حتى تحدد إدارة الخدمات العامة من فاز في الانتخابات.

وتعرقل المواقف التي اتخذها فريق ترامب مهمة الرئيس الجديد، حيث يجب على الإدارة المنتهية ولايتها إطلاع الإدارة الجديدة على الملفات التي تخص الأمن القومي والسياسية الخارجية وغيره، خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ 75 يوما، ليتمكن الرئيس المنتخب من اتخاذ القرارات بناء على دراية جيدة.

وتدعم إميلي مورفي، مديرة جهاز الأمن العام، موقف ترامب بصورة كبيرة، حيث أوقفت تمويل إجراءات نقل السلطة الذي يصل إلى 10 ملايين دولار، بعد رفضها التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي ببدء العمل رسميا والوصول إلى الوكالات الفيدرالية والصناديق الانتقالية، مما يعطل مهام فريق الرئيس الجديد الذي من المقرر أن يتولى منصبه بشكل رسمي في 20 يناير المقبل.

واتخذ "ترامب"، قرارات إقالة لمجموعة من المسئولين في البنتاجون، كان أولهم وزير الدفاع مارك إسبر، وجوسيف كيرنان، المسؤول عن الاستخبارات في الوزارة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الذين يشرفون على السياسة والاستخبارات.

ويستمر الرئيس المنتهية ولايته، في حملة الدعوى القضائية والطعون في نتائج الانتخابات، وطلبات إعادة فرز الأصوات والتي وصلت إلى 15 طعنا قانونيا في مجموعة من الولايات منها جورجيا وأريزونا ونيفادا وميتشيجان، وكان آخرهم دعوى جديدة للطعن في صحة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

على الجانب الآخر يتابع "بايدن" القيام بمهام منصبه الجديد، مؤكدا "لا يوجد شئ يمكنه وقف انتقال السلطة"، وأعلن أمس الأول، تعيين رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، كما قام بتشكيل فريق عمل يضم 12 عضوا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أجرى الرئيس الجديد مكالمات الهاتفية مع عدد من رؤساء دول العالم والشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مكالمة استمرت 14 دقيقة، ناقشا فيها التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، كما تحدث مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.