ترامب يشكك في نتائج فرز أصوات الانتخابات: "عصابة البلطجة الخائنة"

واصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، توجيه أسهم النقد لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر".

وقال ترامب في التغريدة الأولى: "لماذا استغرقت عملية الفرز وقتا طويلا في ولاية كارولاينا الشمالية؟ هل يبحثون عن المزيد من بطاقات الاقتراع لترميم ذلك أيضا؟ الآن مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضا"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لن تسمح ولاية بنسلفانيا وميشيجان لمراقبينا بدخول غرف الفرز. هذا الأمر غير شرعي"

وفي تغريدة ثانية، ذكر الرئيس المنتهية ولايته: "حسنًا ، لقد رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤلاء الرجال (أندرو ماكابي وجيمس كومي وعصابة البلطجة الخائنة)؟".

وكان مكابي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 2017، بينما أقال ترامب سلفه كومي في مايو من نفس العام.

أما التغريدة الثالثة، فأشار فيها ترامب إلى تقرير يقول إنه جرى "حذف 2.7 مليون صوت لصالح ترامب على الصعيد الوطني.. التقرير يكشف أن 221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب إلى بايدن".

ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت "Dominion" الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في بعض الولايات.

وقالت تقارير إعلامية إن البرنامج تسبب في تحويل الأصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.

ونفت الشركة الأميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه الادعاءات وقالت في وقت سابق إنه لا أساس لها من الصحة. كما وضع موقع تويتر علامة "تحذير" على تغريدة ترامب الأخيرة واعتبرها "ربما مضللة".

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن حملة الرئيس دونالد ترامب سترفع دعاوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا، اليوم الخميس، للطعن في صحة الانتخابات الأمريكية في الولاية التي من المتوقع أن يفوز بها منافسه جو بايدن.

وأخبرت كايلي شبكة "فوكس نيوز" عندما سئلت عما ستفعله حملة ترامب بعد ذلك في بنسلفانيا، الولاية التي من المتوقع أن تمنح بايدن 20 صوتا انتخابيا تكفي للوصول إلى 270 صوتا مطلوبا لهزيمة ترامب: "سيكون هناك عدد من الإفادات الخطية المقدمة اليوم"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

قدم المحامون والموالون للرئيس الحالي ما لا يقل عن 15 طعنا قانونيا يزعمون حدوث تزوير في التصويت ومخالفات في ولاية بنسلفانيا. وهناك دعاوى قضائية متعددة من هذا النوع معلقة أيضا في جورجيا وأريزونا ونيفادا وميتشيغان.