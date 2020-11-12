نائب "بورسعيد": مدبولي أثنى على تطور الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إن الدكتور مصطفى مدبولي تفقد الموظفين في الديوان العام للمحافظة وتابع دورة العمل ثم زار المنطقة الصناعية وبها وانقسمت الزيارة إلى عدة محاور حرص مدبولي على متابعتها.

وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “extra news” وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن أن المحاور كان منها جزء خدمي مثل زيارة مدبولي لسوق الخضار والفاكهة والجديد والمنطقة الصناعية و تفقد مصانع للشباب.

وأوضح "عثمان" أن المحافظة تشهد نهضة كبير وتتحول من التجارة إلى الصناعة من خلال حرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين وبها حاليا مشاريع خدمية وصناعية ومشاريع سياحية تقوم على سياحة اليوم الواحد من المحافظات الأخرى.

وألمح إلى أن رئيس الوزراء كان حريصا جدا على زيارة الوحدات الخاص بالإسكان الاجتماعي بالمحافظة والتأكد من استلام المواطنين لها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أثني على رفع التنمية المحلية لكفاءة الجهاز الإداري بالدولة في المحافظة وطالب بزيادة تقديم الخدمات المواطنين ومساعدة المصانع المتعثرة ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

يذكر أن نسب التصالح في مخالفات البناء في المحافظة وصلت إلى 84% وهي نسبة كبيرة قد تكون الأكبر في محافظات الجمهورية مشيرا إلى أنه بنهاية الشهر الجاري لن يكون هناك أي مباني مخالفي في المحافظة الساحلية.

ويعتمد التصالح على محورين الأول هو تأسيس لجنة مركزية من أجل تراخيص البناء والثاني هو متابعة الإنشاءات، كما ألمح أن المحافظة تعمل على تنويع المشروعات في المنطقة الاقتصادية لزيادة التصدير بها وأنتجت أول ضفيرة كاملة لسيارة حديثة في حدث غير مسبوق في مصر.