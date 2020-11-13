تعرف على خطوات استخراج البطاقة الضريبية ومواعيد تقديم الإقرار الضريبي

تعد البطاقة الضريبية هي السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلا طرف مصلحة الضرائب المصرية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، خطوات استخراج البطاقة الضريبية، وكيفية الحصول على بدل فاقد لها، وبدل تالف، ومواعيد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهري سبتمبر وأكتوبر، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهري سبتمبر وأكتوبر

ـ حددت مصلحة الضرائب المصرية أن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر سبتمبر يستمر حتى 30 نوفمبر، وفقا للقانون 67 لسنة 2016.

ـ كما أوضحت المصلحة أن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر يستمر حتى 30 نوفمبر، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، رقم 206 لسنة 2020.

ونوهت المصلحة إلى أن تقديم الإقرار الضريبي عن شهر أغسطس الماضي، انتهى في 31 أكتوبر الماضي، وذلك وفقا للقانون 67 لسنة 2016.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

ـ التوجه إلى المأمورية المختصة، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة عقد الشركة، صورة إيصال كهرباء حديث، مع تقديم أصل المستندات للاطلاع عليها.

ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك للمكان، الذي تتم به مزاولة النشاط عليه إثبات تاريخ.

ـ يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج المعد له، من خلال شعبة الحصر المتواجدة داخل مأمورية الضرائب التابع لها المتقدم.

ـ يتم إجراء معاينة للنشاط، مع إجراء مناقشة للممول.

ـ تسلم البطاقة الضريبية خلال 5 أيام عمل.

واتجهت الدولة إلى تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الإنترنت.