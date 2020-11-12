إلهام شاهين لـ كارول سماحة بعد تكريمها: تستاهليها بجدارة

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام، المطربة اللبنانيه كارول سماحة، بعد تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، عن فيلمها "بالصدفة".

وعلقت إلهام: "ألف مبروك صديقتى الغالية جدا كارول سماحة أول جائزة تمثيل أفضل ممثله فى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.. تستاهليها بجدارة.. فرحت لك من كل قلبي"

ويوم الأربعاء الماضي، تم عرض الفيلم اللبناني "بالصدفة"، ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، بحضور بطلته المطربة اللبنانية كارول سماحة ومخرجه باسم خريستو، والمنتجة نهى شوفاني، وعقب العرض عقدت ندوة لأسرة الفيلم أدارتها الناقدة مرفت عمر نائب رئيس المهرجان.

وتحدث في بداية الندوة المخرج باسم خريستو عن تجربته قائلا: "هذه أول تجربة سينمائية بالنسبة لي وبالنسبة للفنانة كارول سماحة التي في الأساس عرفناها كممثلة مسرح، ولذلك نحن خضنا تجربة صعبة وممتعة وسط كم من الضغوط فنحن نقدم فيلم بميزانية بسيطة وحاولنا أن نقدم وجع المجتمع اللبناني ومشاكله".

وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بأن تكون أول تجربة تمثيلية لها مشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، موجهة الشكر لمصر على اهتمامها بالسينما اللبنانية وإقامتها دورة استثنائية وسط ظروف الكورونا.

وأشارت كارول سماحة، إلى أنها حرصت أن تتواجد خلال الفيلم كممثلة فقط وليست مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة وتظل صورة الممثلة في أذهانهم بجانب أنها في الأساس ممثلة مسرح.

أما المنتجة نهى شوفاني فأكدت أن طبيعة الفيلم إنسانية بدرجة كبيرة وهذا سبب إصرارها على تقديمه مشيرة إلى أن المخرج كان موفقا في كل فريق العمل، وأضافت "شوفاني"، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام ذات التكلفة الصغيرة.

فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقيقة إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.