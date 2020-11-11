كارول سماحة: فخورة بعرض "بالصدفة" في مهرجان الإسكندرية

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن فخرها بعرض فيلمها اللبناني "بالصدفة" ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت كارول في ندوة الفيلم التي أعقبت عرضه بسينما رينسانس بمحافظة الإسكندرية إن سبب فخرها يعود إلي أن مصر تحتل الصدارة في صناعة السينما، مضيفة أن صناع فيلمها كانوا يخططون لعرضه في مهرجانات سينمائية دولية، وهو ما يتحقق خلال الوقت الراهن، بحسب قولها.

واعتبرت كارول هذا الفيلم بمثابة بداية لاكتشاف الممثلة الموجودة بداخلها.

وكانت أقيمت أمس ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم من بينهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد، حيث بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله - مواطن ومواطن ومواطن" بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.

ووجه "عبدالله"، الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".