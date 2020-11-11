باسم كريستو يشيد بموهبة كارول سماحة

أشاد المخرج اللبناني باسم كريستو بموهبة الفنانة كارول سماحة التمثيلية بعد تعاونهما معا في الفيلم اللبناني "بالصدفة" الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقال كريستو في ندوة الفيلم التي أعقبت عرضه بسينما رينسانس بمحافظة الإسكندرية إن اختياره لكارول جاء لكونها ممثلة مسرح قبل احترافها الغناء، مضيفا أنه اكتشف حرفيتها في التمثيل أثناء التصوير، لاسيما أن الفيلم تضمن عددا من المشاهد الصعبة التي استغرقت مجهودا في تنفيذها.

وعلى جانب آخر تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وتدير الندوة الناقدة غادة عصفور، ويتحدث خلالها "أحمد" عن مراحل حياته الفنية، وعمله مع كبار المخرجين والنجوم علي مدار مشواره الفني.

وكانت أقيمت أمس ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم من بينهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد، حيث بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله - مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.

ووجه الفنان "عبدالله"، الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".