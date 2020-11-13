مصادر: الإعلان عن مواعيد غلق المحلات أول الشهر المقبل

قالت مصادر حكومية، إن الإعلان عن مواعيد إغلاق المحلات وفتحها، سيتم أول الشهر المقبل، بعد دراسة الاقتراح المقدم من وزارة التنمية المحلية.

وأكدت تالمصادر، أن الحكومة لم تتراجع بأي حال من الأحوال، عن قرارها الذي أعلنت عنه خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشأن مناقشة "غلق المحال".

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما سيتم مراعاة المحافظات السياحية.

وأضافت المصادر أنه من المقترح مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، فمن الممكن خلال فصل الشتاء غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة بحيث يتم مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوى الشأن ويتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت من قرارات الغلق.

وأشارت المصادر إلى أن من يخالف مواعيد الغلق التى تصبح سارية طوال العام سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط، لافتة إلى أنه سيتم تسيير حملات على المقاهى والمطاعم خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة من نسبة الإشغال والتباعد الاجتماعى وتداول الشيشة وأى مخالفة سيتم ضبطها ستكون عقوبتها الغلق الإدارى الفورى وغرامة 4 آلاف جنيه.

وأكدت أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال، سيتم تثبيته لأول مرة منذ عقود طويلة، وذلك من فوائد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال والتزام المواطنين بها.

وأكدت المصادر أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات، على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد تقَّدم بمقترح بشأن مواعيد غلق المحال في الفترة المقبلة على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ليوجه رئيس الوزراء بعرض المقترح على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً للموافقة عليه وإصداره بصورة نهائية.