المنشآت المستثناة من قرار غلق المحال التجارية المنتظر

كشفت مصادر مسؤولة، أن مقترحات مواعيد غلق المقاهي والمحال الجاري دراستها حاليًا تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الوزراء، ستستثني محال السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، والتي ستعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

وأشارت المصادر لـ"الوطن" إلى أنه من المتوقع إصدار قرار مواعيد غلق المحال وتنفيذه خلال الشهر الجاري، وسيتم مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما سيتم مراعاة خصوصية المحافظات السياحية.

وأكدت المصادر، أنه من المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحال التجارية والمولات.

وأشارت إلى أنه من الممكن خلال فصل الشتاء، غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية، بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوى الشأن، ويتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز من قرارات الغلق.

وتابعت المصادر أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

وأكدت أن من يخالف مواعيد الغلق التي ستصبح سارية طوال العام سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من خلال تحرير محضر وتوقيع غرامة وغلق للنشاط، لافتة إلى أنه سيتم تسيير حملات على المقاهي والمطاعم خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة من نسبة الإشغال والتباعد الاجتماعي وتداول الشيشة، مضيفة أن أي مخالفة سيتم ضبطها ستكون عقوبتها الغلق الإداري الفوري وغرامة 4 آلاف جنيه.