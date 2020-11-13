رخا: مصر تعمل على تأمين شرق المتوسط من الإرهاب والتوغل التركي

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليونان تهدف تعميق العلاقات الثنائية من جهة، والتضامن الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من جهة أخرى، للعمل على أمن واستقرار شرق المتوسط للاهتمام الكبير باستخراج الغاز وتسييله وصناعته في المنطقة بين الدول الثلاث، وتأمين حقول الغاز من عمليات إرهابية أو قوى معينة تريد السيطرة عليه.

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر أعلنت دعهما لليونان أمام التوغل التركي ورفض فرض تركيا سياسة الأمر الواقع في المنتدى، ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذا الأمر، وألمح إلى أن وزير دفاع التركي، أعلن أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها الاقتصادية رغم أن تركيا ليست لديها أي حق، وبموجب منتدى شرق المتوسط ستصبح اتفاقية التنقيب عن الغاز بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا ملغية ولا أهمية لها.

واستكمل السفير قائلا، "الاتحاد الأوروبي أوصل رسالة على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أوروبا ستكون في جانب اليونان إزاء التدخل التركي في منطقة شرق المتوسط، وتلوح بفرض عقوبات على تركيا".

ولفت إلى أن تولي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة سيحجم دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في المنطقة عن طريق ميليشيات مسلحة في ليبيا وأذربيجان ومناطق أخرى.

وأثنى السفير المصري على الرسالة الواضحة من الرئيس السيسي، في دولة أوروبية، حول رفض اقتران الإسلام بالإرهاب في استكمال للرسالة التي وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي الذي زار مصر قبل نحو أسبوع.