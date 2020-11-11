يعرف بـ"وسام الشجاعة".. قصة وسام أهدته رئيسة اليونان للسيسي

مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على استقرار المنطقة، كانت دافعا للعديد من الدول لتكريمه من دول مختلفة ومنحه أعلى الأوسمة، ففي خلال زيارته لأثينا، قلّدت رئيسة اليونان السيسي، بأعلى وأقدم وسام لدى اليونان، كما منحها الرئيس وسام قلادة النيل العظمى، وفقًا لما ذكرته قناة "اكسترا نيوز"، على لسان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص.

أبرز المعلومات عن وسام "جالانترى" اليوناني

وسام "جالانترى"، أو ما يعرف بوسام الشجاعة، هو أعلى وسام عسكري لليونان، تم إنشائه في عام 1974.

يجري منحه للشخصيات التي كانت نموذجا لأعمال الشجاعة والقيادة المتميزة، في ميادين المعارك والحروب.

حصل على الوسام عدد من الجنود الذين قاموا بأعمال بطولية خلال الحروب، أو أثناء تأدية الخدمة العسكرية، أو يحصل عليها شخص يقوم بأداء الواجب بشكل كبير يثير إعجاب الرؤساء والشعب اليوناني.

الوسام يعلق على الرقبة ملون بأعلام اليونان، والميدالية على شكل صليب، على شكل فروع أشجار خضراء الوان.

وشهدت الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.