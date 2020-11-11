اليونان تدين تمديد مهمة سفينة المسح التركية في المتوسط: يقوض السلام

أدانت اليونان، القرار الذي اتخذته تركيا، اليوم الأربعاء، بإصدار إنذار ملاحي "نافتكس" لتمديد أنشطة المسح الزلزالي للسفينة "أوروتش ريس" في منطقة تتداخل مع الجرف القاري لليونان في شرق البحر المتوسط، حتى 23 نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها الإلكترونية.

وأضافت أن القرار يتسبب في مزيد من الضرر لأي آفاق للحوار البناء بين الجانبين، ودعت تركيا إلى إلغاء الإنذار الملاحي غير المصرح به.

وأكدت الوزارة أنها ستحتج لدى السلطات التركية بشأن الإنذار، كما ستبلغ حلفاء اليونان وشركاءها بشأن استمرار سلوك تركيا غير القانوني.

وكانت التوترات قد اندلعت بين البلدين في أغسطس، عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش ريس" للتنقيب عن الغاز داخل الجرف القاري لليونان.

وسحبت أنقرة، السفينة، في سبتمبر، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي، وسعت قبرص، خلالها لفرض عقوبات على تركيا، لكنها أعادت السفينة إلى المنطقة مجددا في أكتوبر الماضي، ومددت مهمتها عدة مرات.