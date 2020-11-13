حمزة زوبع "صبي البلتاجي".. هرب بعد 30 يونيو وينفذ تعليمات الجماعة

أداة البلتاجي"، هكذا تم وصفه لسنوات طويلة، حيث اعتبره كثيرون الذراع اليمنى للقيادي الإخواني المحبوس في مصر في اتهامات بالتحريض والارهاب محمد البلتاجي، لكن حمزة زوبع الذي ظل لسنوات ينفذ توجيهات البلتاجي، استطاع بعد ثورة 30 يونيو الهرب إلى الخارج ليواصل عملية التحريض والخيانة من خارج البلاد.

يعمل زوبع حاليا مقدم لأحد البرامج في قناة مكملين الاخوانية، التي تبث من تركيا ويمولها التنظيم الدولي للاخوان، ويحاول زوبع أن يؤدي الدور المكلف به في نشر الشائعات وتوجيه لجان الجماعة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

زوبع وماجد.. أدوات الإخوان للفوضى والتحريض

وواجه زوبع اتهامات بالعمالة والخيانة بعد سلسلة من الجراپدئم التي ارتكبها، منذ ثورة 30 يونيو حيث دعا لممارسة أعمال عنف واسعة داخل مصر، فيما حاول بث الفتنة عبر القناة الإخوانية التي يظهر عليها بصفة مستمرة.

وواصل إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج التحريض وبث الأكاذيب، ومنهم حمزة زوبع المذيع بقناة مكملين الاخوانية، وماجد عبدالله المذيع بقناة الشرق الإخوانية.

وكشفت مصادر لـ" الوطن" أن زوبع وماجد تلقيت تعليمات من التنظيم الدولي للإخوان لتكثيف بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية،لاسيما في الوقت الذي يواجه فيه عدد من إعلاميي الإخوان الصف الاول اتهامات بالتحرش والفضائح الجنسية مثل محمد ناصر، ومعتز مطر.واعتاد زوبع على مدى السنوات الماضية، التحريض على الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وترويج الإشاعات، كما شمل ملفه الإجرامي التحريض والتواصل مع عناصر الجماعة داخل مصر لإنتاج أفلام وثائقية تحريضية ضد مصر .وعلى نفس الطريق، يحاول ماجد عبدالله الإخواني الهارب القيام بالدور نفسه على قناة الشرق، حيث يحاول بث الأكاذيب والشائعات، وتم تكليفه بملف توجيه اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان بالخارج، والتي تعمل على تحقيق أجندة الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .