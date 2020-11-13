المحام الملقب بسفاح الجيزة يعترف: كسرت رأس مراتي وحطيت جثتها فى فرزير

كشف المحام الأربعيني الملقب بـ "سفاح الجيزة"، عن تفاصيل سلسلة جرائم قتل المروعة التى ارتكابها قبل 5 سنوات، حيث تخلص من جثث ضحاياه فى مقبرة داخل شقته بالطابق الأرضي ببولاق الدكرور، وكشفت عنها أجهزة الأمن بالجيزة قبل 48 ساعة.

وأكد المتهم فى التحقيقات، أنه تخلص من زوجته وصديقه وسيدة أخرى، كاشفا عن تفاصيل جريمة قتل زوجته أثناء التحقيق معه من قبل الجهات المختصة.. قائلا: "مسكت مراتي ضربتها وكسرت دماغها وبعدين حطيت جثتها فى فريزر علشان الجثة ميطلعش ليها ريحة".

وتابع المتهم قائلا: "اللي حصل اني بعد ما قتلت صاحبي ودفنته بحوال شهرين.. فوجئت بمراتي سرقت مني 330 ألف جنيه.. ومكنتش عايزة تقول مكان الفلوس فين.. خليها بتتغدى.. ومسكت دماغها وفضلت اخبطها في الحيطة.. لحد ما انفجرت".

يواصل المتهم اعترافاته: "سبتها تنزف ساعتين لحد ما اتاكدت أنها ماتت.. وقطعت ليها إيديها ورميتها للكلاب.. علشان بتسرق.. وبعدين لفيت الجثة وحطيتها فى ديب فريزر في شقة الزوجية بمنطقة الهرم.. وشيلت الديب فريزر ونقلت فيه الجثة للمقبرة بتاعت بولاق.. ودفنتها جنب جثة صاحبي.. تستاهل".

وعقب الانتهاء من سماع اقوال المتهم، انتقلت جهات التحقيق مع المتهم إلى مكان إخفاء الجثة، وقامت القوات باستخراج هياكل عظمية لجثتين، وتبين العثور على ملابس حريمي ومشغولات ذهبية بجوار الجثة، وقررت جهات التحقيق حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام قد نحج فى كشف غموض الواقعة بعد مرور 5 سنوات على ارتكابها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات أنه حتى الآن يتم مناقشة المتهم لمعرفة والكشف عن تفاصيل جرائم قتل ودفن جثث أخرى ارتكبها المتهم بخلاف جريمتي قتل صديقه وزوجته.