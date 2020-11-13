كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى إصابات جديدة بكورونا منذ 70 يوما

سجلت كوريا الجنوبية 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و133 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم، أن الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد سجلت أكثر من 100 إصابة لـ 6 أيام متتالية منذ 8 نوفمبر.

وتمثل إحصائيات اليوم أعلى مستوى منذ 4 سبتمبر الماضي، عندما سجلت البلاد 198 إصابة جديدة.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من بين الـ191 إصابة الحديثة، كان هناك 162 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة إضافية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 488.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، في اجتماع مع كبار مسؤولي الصحة: "إذا استمر الاتجاه الحالي، فعلينا التفكير بجدية في رفع مخطط التباعد الاجتماعي، بينما رفعته بعض حكومات الأقاليم بالفعل إلى المستوى 1.5".

وأبقت كوريا الجنوبية على نظام التباعد الاجتماعي من المستوى الأول في إطار نظام جديد من خمسة مستويات على مستوى البلاد، على الرغم من أن بعض المدن وحكومات الأقاليم زادت من إجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 50 حتى منتصف الليل بانخفاض قدره 3 أشخاص عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و537 شخصا، بزيادة 133 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.