"تموين سوهاج" يضبط 24 طن ملح غير صالح للاستهلاك و4 من أصحاب المخابز

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، شارك فيها ضباط مباحث المراكز والأقسام لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، من ضبط 24 طنا ملح غير صالح للاستهلاك، وكميات من الدقيق المدعم.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع ووكيل وزارة التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 57 قضية تموينية.

وضبط "أحمد. م. ا"، 52 عاما، صاحب مصنع ملح طعام بالمنطقة الصناعية الثانية بحي الكوثر، يقيم بدائرة مركز أخميم، لحيازة كمية من ملح الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغييره الخواص المدونة على العبوات بإعادة طحن الملح بقصد الغش والتدليس، وضبط 24 طن، ملح طعام.

كما ضبط "أحمد. م. ع"، 54 عاما، مدير مسؤول مخبز، يقيم دائرة مركز طهطا، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي الخاص بالمخابز، لبيعها في السوق السوداء، و14 شيكارة دقيق بلدي.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "عطيات. م. ا"، 55 عاما، صاحبة مخبز بلدي، تقيم بدائرة مركز سوهاج؛ لتصرفها في 166 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 92960 جنيه.

وضبط "عبد الملاك. ج. ح"، 48 عاما، صاحب مخبز بلدي، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج؛ لتصرفه في 50 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز، وبيعها في السوق السوداء.

كما حرتت محاضر "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وامتناع عن صرف بون خبز للمواطنين، وعرض لحوم مكشوفة بدون غطاء"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.