ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، من كشف غموض وقائع سرقات الدراجات البخارية بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، قبض عليهم وبحوزتهم عددا منها.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وروود بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من "عبد الله. م. ف"، 22 عاما، طالب، يقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة دراجته البخارية، حال وقوفها بدائرة القسم.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة ومردود سلبي على الأمن العام، وفي ضوء الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتي صورها، ولاسيما جرائم سرقات دراجات البخارية، شكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وما يماثلها.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية، عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ضم كلا من "محمد. و. ع"، 37 عاما، عاطل، و"المهدي. ج. ا"، 17 عاما، عاطل، و"شيبه. ر. م"، 30 عاما، عاطل، يقيمون بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسـفر أحدها عن ضبــط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وارشدوا عن الدراجة البخارية "المبلغ بسرقتها"، وضبطت.

وأوضح المتهمين تكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدرجات البخارية عن طريق المغافلة، والتصرف فيها بالبيع، عقب تغيير معالمها.

وبمناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكاب واقعة بلاغ "محمد. م. ع"، 24 عاما، عامل، يقيم بدائرة القسم، الذي أفاد باكتشافه سرقة دراجته البخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، حال وقوفها بدائرة القسم، وضبطت و5 أخرى بمنزل الأول، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.