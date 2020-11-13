أسعار العملات اليوم الجمعة 13-11-2020: مستقرة مقابل الجنيه

يعد معرفة أسعار العملات في مختلف البنوك من أولى اهتمامات الكثير من المواطنين، وبشكل خاص من لديهم أقارب يعملون في الخارج، بشكل يومي، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، في بعض البنوك؛ إذ استقر سعر الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي نحو 20.57 جنيه للشراء، و20.78 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أول أمس الأربعاء في عدد من البنوك، بالمقارنة بأسعار الثلاثاء، وشهدت أسعار الدولار تراجعا خلال الأسبوع الماضي في عدد من البنوك مقابل الجنيه بنحو 4 قروش، ليصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 15.71 جنيه، وجاء أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.