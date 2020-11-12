أسعار العملات اليوم الخميس 12-11-2020: مستقرة مقابل الجنيه

يحرص الكثير من المواطنين المهتمين بـ أسعار العملات، على معرفة الأسعار في مختلف البنوك بشكل يومي، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك، إذ استقر سعر الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.57 جنيه للشراء، و20.78 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمس الأربعاء في عدد من البنوك، مقارنة بأسعار صباح أمس، كما تراجع خلال الـ3 أيام ماضية في عدد من البنوك مقابل الجنيه بنحو 4 قروش، ليصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 15.71 جنيه، وجاء أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول، وكان الجنيه المصري قفز خلال شهرين مقابل الدولار بنحو 27 قرشًا، ليباع الدولار بـ15.71 جنيه مقابل 15.98 جنيه في 13 أغسطس 2020.