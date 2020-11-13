الانتهاء من تطوير مدخل الـ"نايل السات" بطريق الواحات

صرح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم الانتهاء من تطوير مدخل الـ(نايل سات) من اتجاه طريق الواحات بالتزامن مع أعمال التوسعة الجارية على طريق الواحات كواجهة مشرفة ومنظر جمالي يليق بالمدينة، مؤكداً استمرار أعمال تطوير مداخل ومخارج المدينة بالكامل .

وأوضح رئيس الجهاز، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية واللاند سكيب، مع زيادة اتساع وضبط حارات الدخول والخروج لضمان سيولة مرورية أكبر وأكثر سلاسة بالإضافة لأعمال التشجير والمسطحات الخضراء والزهور على جوانب الطريق وداخل الجزيرة الوسطى والدلتا، كمدخل حيوي يخدم المدينة وسكانها أو الوافدين أو الزائرين الي المدينة، وذلك فى إطار السعي الدائم نحو التطوير للمدينة.