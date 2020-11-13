اللحم البتلو بـ130 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم الجمعة

طرحت الأسواق المصرية اليوم أسعار السلع كالخضراوات والفاكهة والأسماك والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة 13 نوفمبر.

واستمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء، تستعرض نشرة أسعار السلع والمنتجات الغذائية على النحو التالي:

أسعار الطيور والدواجن

طُرح البط المسكوفي بـ39 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدية بين 30 و32 جنيهًا، وسجلت الدواجن البيضاء بسعر 26 جنيها، وسعر الكيلو من الديك الرومي نحو 49 جنيهًا، والأرانب 38 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الأسماك

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، بينما تراوح سعر السمك البلطي بين 17 و45 جنيهًا للكيلو، والجمبري يبدأ من 80 إلى 500 جنيه، وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 و40 جنيهًا.

أسعار البقوليات

تراوحت أسعار العدس بين 17 و20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا وكيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 و130 جنيهًا، بينما اختلف سعر لحم الكندوز بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر لحم الضأن بين 100 و130 جنيهًا، واللحم المفروم بين 90 و110 جنيهات للكيلو، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 13 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللبن المعبأ بين 15 و22 جنيهًا للعلبة اللتر، فيما جاء سعر علبة الزبادي المعبأ 3.5 جنيه.

أسعار الخضراوات

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات، فيما وصل البصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 16 جنيهًا، وسعر كيلو الثوم وصل إلى 27 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

تراوح كيلو العنب بين 10 و15 جنيهًا، وسعر كيلو البلح تراوح بين 8 إلى 25 جنيهًا، والموز 10 جنيهات، وكيلو الكمثرى بين 8 و15 جنيهًا، والجوافة بـ7 جنيهات.