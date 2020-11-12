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"محي الدين" يناقش "آثار كوفيد ١٩ علي الاقتصاد المصري والدولى الفرص والتحديات" بجامعة عين شمس

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الوطن
11:24 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
الدكتور محمود محى الدين

الدكتور محمود محى الدين

في إطار دعم جامعة عين شمس لجهود الدولة في البناء و التنمية تعقد الجامعة برئاسة ا د محمود المتيني وبينار تستضيف فيه ا.د. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشه آثار جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري والدولى .. الفرص والتحديات، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر الجاري بقصر الزعفران في تمام الساعة الرابعة عصرا.يهدف الحوار الذي تديره ا.د يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة إلي مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحديد فرص و مجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

يشارك في الوبينار السادة نواب رئيس الجامعة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. خالد قدرى عميد كلية التجارة و السادة اعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من اساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة و كذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر .

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