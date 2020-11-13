المدعي العام لنيويورك يحقق في سجلات الضريبية لمسؤولين في منظمة ترامب

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن المدعي العام لولاية نيويورك يمضي قدما في التحقيق في السجلات الضريبية لعائلات كبار المسؤولين الماليين في منظمة ترامب، كجزء من تحقيق في شركة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع، إشارته إلى أن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، في منظمة ترامب يتضمن السجلات المالية، بدءا من نجل المدير المالي، ألين فايسلبرج والزوجة السابقة لابنه.

وينظر المكتب في سجلاتهم على أمل الحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات الشركة والاستراتيجيات الضريبية، وذلك في إطار التحقيق المدني في ما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييمات خاطئة لقيمة ممتلكاتها، من أجل الحصول على قروض أو مزايا ضريبية.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن مدير منظمة ترامب، باري فايسلبرج، وزوجته السابقة، جينيفر فايسلبرج، تلقيا عدة مزايا، ومن بينها إيجار مجاني لسنوات في مبنى مملوك للشركة بالقرب من "سنترال بارك". كما ورد أنهما استخدما محاسب الشركة لتقديم إقرارات ضريبية شخصية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، إنها اطلعت على إقرارات ضريبية خاصة بالرئيس ترامب والشركات التي تملكها مجموعته "ترامب أورجانيزايشن"، عن فترة تمتد حتى التسعينيات، بالإضافة إلى كشوف الضرائب الخاصة به لعامي 2016 و2017.

وزعمت الصحيفة أن ترامب دفع ضريبة دخل قيمتها 750 دولاراً فقط عن عام 2016، و750 دولاراً أخرى عن عام 2017، كما لم يدفع أي ضرائب دخل عن عشرة أعوام من الأعوام الـ15 الماضية، "لأنه إلى حد بعيد أعلن خسارة أموال أكثر مما جناه".

وفي سجل عام لعام 2018، صرّح الرئيس ترامب بأنه حقق أرباحا بقيمة 434.9 مليون دولار على الأقل. وتجادل الصحيفة حول هذا الأمر زاعمة أن الإقرارات الضريبية تظهر أنه خسر 47.4 مليون دولار.